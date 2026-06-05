Путин: Новые способы ведения войны появляются постоянно

Новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество пытается реагировать на это. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент России Владимир Путин.
Новость дополняется.
Новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество пытается реагировать на это. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент России Владимир Путин.
Новые способы и средства ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество пытается реагировать на это. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент России Владимир Путин.
Новость дополняется.