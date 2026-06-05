«Будем вместе до смерти»: На ПМЭФ объявился вечный союзник России

Ранее Абдулазиз бин Салман аль-Сауд на полях ПМЭФ в Петербурге заявил, что именно в этом городе всегда происходит настоящее волшебство. Он поблагодарил Путина за возможность выступить, подчеркнув, что это большая честь не для него лично, а для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Дипломат также отметил тесную дружбу между президентом Путиным, королём Саудовской Аравии и кронпринцем.