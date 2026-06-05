Путин уверен в скором взятии всего Донбасса российскими войсками

«Мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся», — сказал господин Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Так он ответил на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что российские войска никогда не займут Донбасс.