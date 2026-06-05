Еврокомиссия готовит новые ограничения на шенгенские визы для россиян

Как ранее в четверг сообщила газета Politico, ряд европейских стран выступили с призывом к Евросоюзу усилить визовые требования для россиян накануне летнего туристического сезона.
«Могу подтвердить, что мы получили письмо от 11 государств Шенгенской зоны», — отметил Ламмерт на брифинге. Он уточнил, что данная просьба также рассматривалась в ходе состоявшейся накануне встречи министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.
По словам представителя Еврокомиссии, в качестве реакции на поступившее письмо ведомство предложит новые ограничения для российских граждан в части получения шенгенских виз.
В начале мая издание Euractiv информировало, что страны Евросоюза в 2025 году оформили свыше 620 тысяч виз гражданам РФ. Этот показатель на 10,2% превышает данные за 2024 год и стал максимальным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о введении ограничений на выдачу россиянам многократных шенгенских виз, обязав их запрашивать отдельное разрешение для каждой поездки.
В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно характеризовали ужесточение Евросоюзом правил выдачи шенгенских виз россиянам как дискриминацию по национальному признаку и проявление лицемерия со стороны Брюсселя.