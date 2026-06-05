Еврокомиссия готовит новые ограничения на шенгенские визы для россиян

В начале мая издание Euractiv информировало, что страны Евросоюза в 2025 году оформили свыше 620 тысяч виз гражданам РФ. Этот показатель на 10,2% превышает данные за 2024 год и стал максимальным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о введении ограничений на выдачу россиянам многократных шенгенских виз, обязав их запрашивать отдельное разрешение для каждой поездки.