Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ подробно остановился на целях специальной военной операции, уделив особое внимание задаче денацификации Украины. Российский лидер жестко ответил тем, кто пытается поставить под сомнение необходимость искоренения неонацизма на украинской территории, и привел шокирующие факты героизации пособников Третьего рейха со стороны киевского режима.
Президент отметил, что Россия намерена добиваться решения всех поставленных задач как на поле боя, так и за столом переговоров.
«Мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся. Так же, как и некоторых других мы будем добиваться уже на переговорном треке — имеется в виду денацификация. Вчера тоже об этом говорил, и нам все время говорили: “Какая денацификация? О чем вы говорите? Какая чушь?” Как это какая чушь?» — возмутился глава государства.
Владимир Путин привел конкретный пример недавних событий на Украине, когда государственные почести оказывались людям, причастным к массовому уничтожению мирного населения в годы Второй мировой войны.
"Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины — с почестями военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима — еврей по национальности. Ну ужас просто! Только поляки вяло отреагировали немножко. А почему реагировали? Да потому что евреев и поляков прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган… Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил.
Президент напомнил о масштабах трагедии, которая развернулась на территории Украины в годы нацистской оккупации, подчеркнув, что эти события являются неотъемлемой и страшной частью Холокоста.
«Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах! И их сейчас перезахоранивают с почестями со всеми, и глава действующего режима при этом присутствует, салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов!» — заявил российский лидер.
В завершение темы Владимир Путин подтвердил непреклонность позиции Москвы по вопросу денацификации и выразил надежду на то, что мировое сообщество в конечном итоге даст адекватную оценку происходящему на Украине.
«Ну вот мы и ставили такую задачу — добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества», — заключил президент России.
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