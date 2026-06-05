"Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины — с почестями военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима — еврей по национальности. Ну ужас просто! Только поляки вяло отреагировали немножко. А почему реагировали? Да потому что евреев и поляков прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган… Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил.