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Лукашенко сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать

Лукашенко: белорусы не хотят воевать с поляками, литовцами и украинцами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии новой областной больницы обратился к полякам, литовцам и украинцам. Слова главы республики передает телеграм-канал «Пул Первого»:

«Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы и другие нас услышали — мы не хотим воевать с ними».

Вместе с тем Лукашенко добавил, обращаясь к собравшимся на открытие новой больницы:

«Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулеметы или автоматы в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали».

Кроме того, руководитель Беларуси напомнил не раз озвученное им:

«Соседи наши — они от Бога. Хорошо с соседями, значит, и у нас будет хорошо».

Тем временем ране власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.

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