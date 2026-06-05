Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии новой областной больницы обратился к полякам, литовцам и украинцам. Слова главы республики передает телеграм-канал «Пул Первого»:
«Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы и другие нас услышали — мы не хотим воевать с ними».
Вместе с тем Лукашенко добавил, обращаясь к собравшимся на открытие новой больницы:
«Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулеметы или автоматы в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали».
Кроме того, руководитель Беларуси напомнил не раз озвученное им:
«Соседи наши — они от Бога. Хорошо с соседями, значит, и у нас будет хорошо».
Тем временем ране власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.
Ранее эксперт назвал три района Беларуси, где может появиться пункт захоронения радиоактивных отходов.
Также специалист раскрыла, какая женская уловка с голосом не привлекает, а отталкивает мужчин.