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Гость из Эр-Рияда назвал Петербург местом, где происходит волшебство

Представитель Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026 — министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд назвал Санкт-Петербург местом, где «волшебство всегда происходит».

Представитель Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026 — министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд назвал Санкт-Петербург местом, где «волшебство всегда происходит».

«Ваше превосходительство, господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге», — сказал представитель Саудовской Аравии.

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путина за возможность выступить на форуме и назвал это важной и большой честью для всего королевства и народа Саудовской Аравии.

Он также заявил, что между руководством России и Саудовской Аравии установились близкие отношения.

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