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Путин высказался о возможности встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Мне показали письмо (Зеленского), не вижу смысла встречаться, нам нужны договоренности» , — сказал Путин.

Он также сказал, что автор письма упомянул о его возрасте. По словам Путина, некоторые политические деятели и постарше успешно выполняют свои функции.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

МК следит за главными событиями вокруг ПМЭФ и выступления Путина в онлайн-трансляции.