Путин высказался о возможности встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Мне показали письмо (Зеленского), не вижу смысла встречаться, нам нужны договоренности» , — сказал Путин.
Он также сказал, что автор письма упомянул о его возрасте. По словам Путина, некоторые политические деятели и постарше успешно выполняют свои функции.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
МК следит за главными событиями вокруг ПМЭФ и выступления Путина в онлайн-трансляции.