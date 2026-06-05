Путин: В «открытом письме» Зеленского сквозит хамство

«Это письмо, о котором вы сейчас сказали, — оно действительно с элементами хамства», — заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин также осудил публичное разглашение переписки. Отвечая на упоминание своего возраста, он заявил, что для политика важны не годы, а его способность действовать и работать.
Вместе с тем президент рассказал о недавнем визите российского бизнесмена в Киев, где, по его словам, Зеленский просил о встрече. Путин подтвердил, что не отказывается от диалога с экс-комиком, но не намерен «перекладывать из пустого в порожнее».
Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.
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