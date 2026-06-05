Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: В «открытом письме» Зеленского сквозит хамство

Президент России Владимир Путин заявил, что письмо Владимира Зеленского содержит «элементы хамства». Российский лидер считает, что подобный формат обращения не только не способствует подготовке личной встречи и переговоров, но и делает их проведение затруднительным.

Источник: Life.ru

«Это письмо, о котором вы сейчас сказали, — оно действительно с элементами хамства», — заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин также осудил публичное разглашение переписки. Отвечая на упоминание своего возраста, он заявил, что для политика важны не годы, а его способность действовать и работать.

Вместе с тем президент рассказал о недавнем визите российского бизнесмена в Киев, где, по его словам, Зеленский просил о встрече. Путин подтвердил, что не отказывается от диалога с экс-комиком, но не намерен «перекладывать из пустого в порожнее».

Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.