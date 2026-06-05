Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией по Украине

Европейские страны готовы начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита «ЕС — Западные Балканы».
По словам политика, с европейской стороны не будет недостатка в стремлении вести такие переговоры. Каких-либо дополнительных условий или сроков начала диалога канцлер не уточнил.
«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — заявил Мерц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в черногорском городе Тиват.
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