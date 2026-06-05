Путин заявил, что не заметил провокаций со стороны Ирана для атаки США

«Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана», — ответил Путин на соответствующий вопрос.
Также он сказал, что ознакомился с письмом Владимира Зеленского. Путин добавил, что не видит смысла во встрече с Зеленским, «нужны договоренности».
МК следит за главными событиями вокруг ПМЭФ и выступления Путина в онлайн-трансляции.
Форум проходит с 3 по 6 июня.
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