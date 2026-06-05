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Путин заявил, что не заметил провокаций со стороны Ирана для атаки США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит провокаций со стороны Ирана, которые могли бы оправдать атаку США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит провокаций со стороны Ирана, которые могли бы оправдать атаку США. Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Также он сказал, что ознакомился с письмом Владимира Зеленского. Путин добавил, что не видит смысла во встрече с Зеленским, «нужны договоренности».

МК следит за главными событиями вокруг ПМЭФ и выступления Путина в онлайн-трансляции.

Форум проходит с 3 по 6 июня.

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