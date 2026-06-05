Президент России назвал доллар одной из ключевых составляющих экономического могущества США, а также их стратегическим преимуществом. «С помощью этой резервной валюты экономика США получает выигрыш, зарабатывает на этом реальные деньги, большие деньги, не маленькие», — отметил господин Путин. Когда же Вашингтон решил использовать нацвалюту для политической борьбы, другие страны задумались, что это оружие могут использовать и против них.