Путин: Новые способы вооружённой борьбы появляются постоянно

Ранее Владимир Путин назвал главное условие завершения СВО. По словам главы государства, боевые действия вокруг Украины рано или поздно закончатся, но это произойдёт после достижения целей, поставленных перед Россией. Путин подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться этой позиции и связывает завершение конфликта с выполнением поставленных задач.