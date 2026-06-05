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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Главное

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Публикуем основные заявления российского лидера.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Фотобанк "Росконгресс"

О глобальной трансформации и многополярности

  • Мир сейчас переживает крупнейшую структурную трансформацию. Происходит глубокое изменение самой парадигмы глобального развития.
  • Прежняя система строилась вокруг ограниченного числа центров. Теперь на смену вертикальной иерархической модели приходит более сложная, распределенная и многополярная, ориентированная в том числе на страны Глобального Юга.

«Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Мир становится справедливее, когда экономический рост охватывает больше стран».

Технологический суверенитет

  • Важнейший фактор глобальной трансформации — технологический прогресс. Преимущество в мире получат те страны, у которых есть собственные разработки.
  • Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.
  • Россия имеет отличные перспективы в области ИИ. В то же время Китай сейчас лидирует по числу патентов в этой сфере.

«Нельзя сказать “мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно”. Наоборот — на всех участках работы нужно действовать максимально активно с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить, обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан».

  • Комментируя использование БПЛА дальнего действия и замечания об отсутствии «кодекса чести» в современной высокотехнологичной войне, Владимир Путин назвал это новыми реалиями, и подчеркнул, что Россия активно совершенствует свои оборонные возможности.

«К сожалению, это новые реалии. Нужно укреплять систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить территорию. В этом направлении мы и работаем».

Ход СВО и урегулирование на Украине

  • Луганская Народная Республика (ЛНР) на сегодняшний день полностью контролируется Россией. В то же время под контролем Киева на данный момент остается менее 15% территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
  • Россия без всяких сомнений добьется полного освобождения Донбасса. Любые боевые действия рано или поздно завершаются, и это произойдет при обязательном достижении поставленных Российской Федерацией целей.
  • Ключевые вопросы по Украине должны решать между собой Москва и Киев. Другие государства при этом могут выступить в качестве гарантов будущих договоренностей.
  • Владимир Путин, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил, что украинские военные совсем «голову потеряли».
  • Президент России охарактеризовал открытое письмо Владимира Зеленского как послание «с элементами хамства», созданное для того, чтобы сделать встречу лидеров невозможной. Отсутствие президентских выборов на Украине Путин назвал узурпацией власти.

«На выборы надо идти».

  • Путин раскрыл детали ранее непубличного обращения Киева: некоторое время назад Зеленский через российского бизнесмена-посредника передавал просьбу о встрече. Москва сочла себя вправе раскрыть эти данные из-за перехода Киева к публичной дискуссии. Сейчас Путин «пока не видит смысла» в контактах с Зеленским.
  • Возможность диалога была утрачена после того, как 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске (ЛНР), где находились дети.
  • Пустые встречи без конкретных договоренностей не имеют смысла — они выгодны только украинской стороне для остановки российского наступления. РФ необходимы прочные договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта.
  • Российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за усилия по урегулированию, выразив недоумение позицией Киева, который отказывается видеть Трампа гарантом безопасности, но рассчитывает на его военную помощь.
  • Президент России обратился напрямую к бойцам, находящимся на линии соприкосновения.

«Вся страна смотрит на вас, гордится и надеется. Работайте, братья!».

Комментарий по Ирану

  • Комментируя возможность посредничества России в урегулировании ближневосточного кризиса, Владимир Путин отметил, что Москва готова содействовать разрядке напряженности. Президент напомнил, как в 2015 году Россия помогла урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, вывезя с территории исламской республики обогащенный уран.
  • РФ сохраняет рабочие дипломатические контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта.
  • Говоря о конфликте между Ираном и США, а также об угрозе блокировки Ормузского пролива, приведшей к нарушению поставок топлива, президент подчеркнул, что не считает действия Тегерана провокацией. Иранская сторона объясняет свои шаги вынужденной реакцией.
  • Владимир Путин положительно оценил решение Дональда Трампа приостановить активные боевые действия на Ближнем Востоке.
  • Отвечая на вопрос о причинах ближневосточного конфликта, в частности о том, виновен ли в эскалации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и были ли США введены в заблуждение, президент выразил сомнение в справедливости подобных утверждений. Он охарактеризовал американского лидера как здравомыслящего человека. Главной проблемой региона Путин назвал глубокий дефицит взаимного доверия сторон. Ключевым решением для стабилизации ситуации в ядерной сфере, по мнению российского лидера, должно стать возвращение всех процессов под контроль МАГАТЭ.
  • Владимир Путин заявил, что Россия не поставляла Ирану оружие.

Существенная часть выступления президента РФ Владимира Путина касалась экономических тем. Подробнее о ВВП, международных взаимоотношениях и бизнесе написали Финансы Mail.ru.

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