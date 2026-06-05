Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Главное

О глобальной трансформации и многополярности
- Мир сейчас переживает крупнейшую структурную трансформацию. Происходит глубокое изменение самой парадигмы глобального развития.
- Прежняя система строилась вокруг ограниченного числа центров. Теперь на смену вертикальной иерархической модели приходит более сложная, распределенная и многополярная, ориентированная в том числе на страны Глобального Юга.
«Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Мир становится справедливее, когда экономический рост охватывает больше стран».
Технологический суверенитет
- Важнейший фактор глобальной трансформации — технологический прогресс. Преимущество в мире получат те страны, у которых есть собственные разработки.
- Искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения — три главные технологии будущего.
- Россия имеет отличные перспективы в области ИИ. В то же время Китай сейчас лидирует по числу патентов в этой сфере.
«Нельзя сказать “мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно, неудобно”. Наоборот — на всех участках работы нужно действовать максимально активно с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить, обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан».
- Комментируя использование БПЛА дальнего действия и замечания об отсутствии «кодекса чести» в современной высокотехнологичной войне, Владимир Путин назвал это новыми реалиями, и подчеркнул, что Россия активно совершенствует свои оборонные возможности.
«К сожалению, это новые реалии. Нужно укреплять систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить территорию. В этом направлении мы и работаем».
Ход СВО и урегулирование на Украине
- Луганская Народная Республика (ЛНР) на сегодняшний день полностью контролируется Россией. В то же время под контролем Киева на данный момент остается менее 15% территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
- Россия без всяких сомнений добьется полного освобождения Донбасса. Любые боевые действия рано или поздно завершаются, и это произойдет при обязательном достижении поставленных Российской Федерацией целей.
- Ключевые вопросы по Украине должны решать между собой Москва и Киев. Другие государства при этом могут выступить в качестве гарантов будущих договоренностей.
- Владимир Путин, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил, что украинские военные совсем «голову потеряли».
- Президент России охарактеризовал открытое письмо Владимира Зеленского как послание «с элементами хамства», созданное для того, чтобы сделать встречу лидеров невозможной. Отсутствие президентских выборов на Украине Путин назвал узурпацией власти.
- Путин раскрыл детали ранее непубличного обращения Киева: некоторое время назад Зеленский через российского бизнесмена-посредника передавал просьбу о встрече. Москва сочла себя вправе раскрыть эти данные из-за перехода Киева к публичной дискуссии. Сейчас Путин «пока не видит смысла» в контактах с Зеленским.
- Возможность диалога была утрачена после того, как 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске (ЛНР), где находились дети.
- Пустые встречи без конкретных договоренностей не имеют смысла — они выгодны только украинской стороне для остановки российского наступления. РФ необходимы прочные договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта.
- Российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за усилия по урегулированию, выразив недоумение позицией Киева, который отказывается видеть Трампа гарантом безопасности, но рассчитывает на его военную помощь.
- Президент России обратился напрямую к бойцам, находящимся на линии соприкосновения.
«Вся страна смотрит на вас, гордится и надеется. Работайте, братья!».
Комментарий по Ирану
- Комментируя возможность посредничества России в урегулировании ближневосточного кризиса, Владимир Путин отметил, что Москва готова содействовать разрядке напряженности. Президент напомнил, как в 2015 году Россия помогла урегулировать ситуацию вокруг иранской ядерной программы, вывезя с территории исламской республики обогащенный уран.
- РФ сохраняет рабочие дипломатические контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта.
- Говоря о конфликте между Ираном и США, а также об угрозе блокировки Ормузского пролива, приведшей к нарушению поставок топлива, президент подчеркнул, что не считает действия Тегерана провокацией. Иранская сторона объясняет свои шаги вынужденной реакцией.
- Владимир Путин положительно оценил решение Дональда Трампа приостановить активные боевые действия на Ближнем Востоке.
- Отвечая на вопрос о причинах ближневосточного конфликта, в частности о том, виновен ли в эскалации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и были ли США введены в заблуждение, президент выразил сомнение в справедливости подобных утверждений. Он охарактеризовал американского лидера как здравомыслящего человека. Главной проблемой региона Путин назвал глубокий дефицит взаимного доверия сторон. Ключевым решением для стабилизации ситуации в ядерной сфере, по мнению российского лидера, должно стать возвращение всех процессов под контроль МАГАТЭ.
- Владимир Путин заявил, что Россия не поставляла Ирану оружие.
Существенная часть выступления президента РФ Владимира Путина касалась экономических тем. Подробнее о ВВП, международных взаимоотношениях и бизнесе написали Финансы Mail.ru.