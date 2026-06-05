Паритет и преимущество: Путин раскрыл ситуацию с БПЛА в зоне СВО

«Хочу отметить, что в отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Это ресурсный потенциал, это научно-образовательные школы, то есть кадры, это развитая промышленность… Наша промышленность и оборонная наука делает все, и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы в том числе и вот этими средствами ведения борьбы», — подчеркнул президент.