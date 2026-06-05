Паритет и преимущество: Путин раскрыл ситуацию с БПЛА в зоне СВО

Россия обладает колоссальным научно-промышленным потенциалом, который позволяет полностью обеспечивать вооруженные силы передовыми средствами ведения борьбы, включая беспилотную авиацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, сравнивая технологические возможности РФ и Украины.
«Хочу отметить, что в отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Это ресурсный потенциал, это научно-образовательные школы, то есть кадры, это развитая промышленность… Наша промышленность и оборонная наука делает все, и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы в том числе и вот этими средствами ведения борьбы», — подчеркнул президент.
Комментируя ситуацию с беспилотниками в зоне боевых действий, глава государства отметил, что на линии соприкосновения сейчас наблюдается паритет, а на ряде направлений российская армия имеет преимущество. При этом Киев практически полностью зависит от западных поставок.
«В основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой. Хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается… На поле боя паритет, где-то, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках», — сообщил российский лидер.
Путин также добавил, что появление новых угроз, включая украинские БПЛА, требует от российских военных постоянного повышения эффективности противовоздушной обороны.
«Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это средство ведения вооруженной борьбы, в принципе, купируется… Украинские БПЛА нужно сбивать и делать это более эффективно», — указал президент.
Отдельно глава государства затронул гуманитарный аспект использования беспилотной авиации, назвав удары по мирному населению недопустимой практикой, требующей жесткой реакции на международном уровне.
«Если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение, и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление», — заявил Путин.
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