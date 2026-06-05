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Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа

Председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) передал президенту России Владимиру Путину привет от американского лидера Дональда Трампа.

Председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) передал президенту России Владимиру Путину привет от американского лидера Дональда Трампа.

«И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга — президента Трампа», — сказал Кук.

В ответ Путин поблагодарил его за привет от президента США и попросил передать «ответную шайбу».

Родни Мимс Кук также выразил благодарность за оказанное гостеприимство и сказал, что Санкт-Петербург всегда вдохновлял его.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который собрал свыше 20 тысяч участников из более чем 100 стран мира.

До этого Родни Кук на ПМЭФ заявил об особой связи с Петербургом.

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