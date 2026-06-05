Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленарная сессия ПМЭФ, где выступил Путин, продлилась чуть больше 3,5 часа

В мероприятии также приняли участие президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиёев и Самия Сулуху Хасан и зампредседателя КНР Хань Чжэн.

Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) завершилась спустя три часа и 33 минуты. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

Мероприятие не стало самым длительным за свою историю: в 2025 году пленарная сессия закончилась через четыре часа, а в 2024 году — за три часа 43 минуты. Выступление российского лидера в этом году также было немногим короче прошлого — 45 минут против 55.

Пленарная сессия этого года довольно представительная: в ней, помимо Путина, приняли участие сразу двое глав государств и один вице-лидер. На сцене с российским президентом участвовали в панельной дискуссии президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиёев и Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Новацией этого года стала «передача микрофона в зал» — такого не было как минимум со времен пандемии COVID-19. Из зала поговорить с другими участниками пленарной сессии смогли представители США и Румынии.

ПМЭФ проходит 3−6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше