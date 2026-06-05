Пленарная сессия ПМЭФ, где выступил Путин, продлилась чуть больше 3,5 часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) завершилась спустя три часа и 33 минуты. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.
Мероприятие не стало самым длительным за свою историю: в 2025 году пленарная сессия закончилась через четыре часа, а в 2024 году — за три часа 43 минуты. Выступление российского лидера в этом году также было немногим короче прошлого — 45 минут против 55.
Пленарная сессия этого года довольно представительная: в ней, помимо Путина, приняли участие сразу двое глав государств и один вице-лидер. На сцене с российским президентом участвовали в панельной дискуссии президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиёев и Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Новацией этого года стала «передача микрофона в зал» — такого не было как минимум со времен пандемии COVID-19. Из зала поговорить с другими участниками пленарной сессии смогли представители США и Румынии.
ПМЭФ проходит 3−6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.