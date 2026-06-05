Путин заявил о важности укрепления систем ПВО России

«Как на это можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации», — добавил господин Путин. По его словам, сейчас у России есть собственные средства поражения, которых у украинской стороны нет. К ним относятся гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты, а также оружие средней дальности, например, «Орешник».