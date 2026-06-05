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Путин не увидел провокаций со стороны Ирана для США и Израиля

Президент России Владимир Путин заявил, что не усматривает провокаций со стороны Ирана, которые могли бы послужить поводом для атаки на эту страну со стороны США и Израиля. Такое заявление глава государства сделал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. В свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. К сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию», — отметил президент, добавив, что это привело «к сегодняшней трагедии».

Путин признал, что для России «ситуация непростая». Как уточнил глава государства, ухудшение отношений между странами-соседями «серьезно тревожит Россию», поскольку у нее сложились дружеские связи как с арабским миром, так и с Ираном.

«Мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой: на нас напали, убивают наших детей, убивают все руководство страны. И чего нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать», — привел президент позицию Тегерана.

Российский лидер также назвал решение президента США Дональда Трампа приостановить боевые действия «единственно правильным» и выразил надежду, что текущее перемирие приведет к долгосрочному миру.

Как напомнил Путин, Россия уже участвовала в урегулировании кризиса в 2015 году: «Если что-то мы можем сделать сегодня, мы готовы к этой совместной работе. Если нет, будем просто надеяться, что всем вовлеченным в конфликт странам удастся все-таки разрешить этот вопрос мирными средствами».

Летом 2015 года Иран и группа международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий. В рамках соглашения Тегеран обязался ограничить свои ядерные разработки в обмен на отмену международных санкций.

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