Зеленский анонсировал теракты СБУ против России после ответа Путина

Президент РФ также напомнил, что Россия последовательно идет к выполнению всех целей спецоперации, включая денацификацию и полное освобождение Донбасса, отметив, что ЛНР уже полностью освобождена, а в ДНР под контролем Киева осталось менее 15% территорий. Путин добавил, что боевые действия завершатся исключительно на условиях Москвы.