Франция расследует предполагаемые пытки пропалестинских активистов в Израиле

Международный cкандал вокруг очередной флотилии, которую также называют «Глобальной флотилией Сумуд», разразился в мае. Тогда задержанных в море активистов поставили на колени со связанными руками. Соответствующее видео опубликовал ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. После этого французские власти запретили ему въезд на свою территорию.