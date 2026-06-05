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Франция расследует предполагаемые пытки пропалестинских активистов в Израиле

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) официально открыла расследование в связи с жестоким обращением с французскими гражданами, принимавшими участие в так называемой «Флотилии для Газы». Эпизод связан с их задержанием израильскими властями. Об этом сообщает Le Monde.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) официально открыла расследование в связи с жестоким обращением с французскими гражданами, принимавшими участие в так называемой «Флотилии для Газы». Эпизод связан с их задержанием израильскими властями. Об этом сообщает Le Monde.

Дело будет расследоваться по статьям «пытки» и «военные преступления». Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности.

Международный cкандал вокруг очередной флотилии, которую также называют «Глобальной флотилией Сумуд», разразился в мае. Тогда задержанных в море активистов поставили на колени со связанными руками. Соответствующее видео опубликовал ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. После этого французские власти запретили ему въезд на свою территорию.

Флотилия, состоящая примерно из 50 небольших судов с сотнями пропалестинских активистов, включая 37 французов, вышла из Турции 14 мая. Израильские военные перехватили ее 19 мая. Иностранных участников депортировали.

Адвокаты задержанных французов уже заявили, что в ближайшие дни подадут жалобы на унижения, насилие, акты пыток и изнасилования, которым, по их словам, подверглись их клиенты.

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