Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фридрих Мерц заявил о готовности Германии к переговорам с Россией

Берлин готов к возобновлению диалога с Москвой. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Берлин готов к возобновлению диалога с Москвой. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

— Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы, — сказал политик.

При этом Мерц отметил, что российская сторона якобы не проявляет встречного желания по возобновлению переговоров, пишет Reuters.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине. Он также заявил, что «Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и Соединенными Штатами».

10 мая российский президент Владимир Путин выразил мнение, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и РФ.

Фридрих Мерц, согласно последнему опросу социологического института INSA, стал самым непопулярным политиком республики. Личный его рейтинг, возглавляющего партию ХДС, достиг исторического минимума — 13 процентов — в мае.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше