Берлин готов к возобновлению диалога с Москвой. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
— Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы, — сказал политик.
При этом Мерц отметил, что российская сторона якобы не проявляет встречного желания по возобновлению переговоров, пишет Reuters.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине. Он также заявил, что «Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и Соединенными Штатами».
10 мая российский президент Владимир Путин выразил мнение, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом и РФ.
Фридрих Мерц, согласно последнему опросу социологического института INSA, стал самым непопулярным политиком республики. Личный его рейтинг, возглавляющего партию ХДС, достиг исторического минимума — 13 процентов — в мае.