Какие идеи о тоннеле между Чукоткой и Аляской существовали в прошлом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив, сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает RT. Деталей о компании, с которой подписано соглашение, он не раскрыл.
По его словам, следующий этап — подготовка технико-экономического обоснования проекта. Дмитриев также сообщил, что к участию в проектировании были приглашены представители стран Азии.
Подписание соглашения Дмитриев анонсировал накануне. По словам главы РФПИ, тоннель станет «одним из больших инфраструктурных проектов» между Россией и США.
В октябре 2025 года Дмитриев обратился предложением о строительстве тоннеля к американскому предпринимателю Илону Маску, написав в X: «Представьте, что тоннель Путина — Трампа соединяет Россию и США. Давайте строить будущее вместе!». По оценке главы РФПИ, реализовать проект можно менее чем за восемь лет, а его стоимость не превысит $8 млрд. Позднее Дмитриев заявил, что обсуждения по тоннелю начались, не уточнив, с кем именно.
Идеи прошлых лет.
Идеи соединить Россию и США транспортной магистралью через Берингов пролив возникали еще на рубеже XIX-XX веков. Как отмечала газета The Telegraph, в 1890 году построить мост через Берингов пролив предлагал губернатор Колорадо Уильям Гилпин.
Как писала газета The New York Times в 1906 году, российский император Николай II разрешил американскому синдикату в лице француза Лоика де Лобеля начать работу над проектом создания железнодорожного сообщения от Сибири до Аляски с возведением мостов и тоннелей через Берингов пролив.
К этой идее возвращались и в 1960-х годах в рамках амбициозного проекта, нацеленного на соединение пяти континентов, — одним из его элементов был, в частности, мост через Гибралтарский пролив. Примерно в тот же период американец Даг Сандстрем отправил в СССР свой рисунок «моста Кеннеди — Хрущева» между Чукоткой и Аляской. Этим изображением Кирилл Дмитриев поделился в X 16 октября 2025 года. Рисунок подписан на английском языке: «Мост всеобщего мира имени Кеннеди — Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно».
В узкой части Берингова пролива расстояние между российской и американской материковыми частями, по данным Службы национальных парков США, составляет примерно 55 миль (около 88,5 км). В центре пролива находятся два острова Диомида, также известные как острова Гвоздева: остров Ратманова (Большой Диомид) принадлежит России, а остров Крузенштерна (Малый Диомид) — США.