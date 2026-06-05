Какие идеи о тоннеле между Чукоткой и Аляской существовали в прошлом

К этой идее возвращались и в 1960-х годах в рамках амбициозного проекта, нацеленного на соединение пяти континентов, — одним из его элементов был, в частности, мост через Гибралтарский пролив. Примерно в тот же период американец Даг Сандстрем отправил в СССР свой рисунок «моста Кеннеди — Хрущева» между Чукоткой и Аляской. Этим изображением Кирилл Дмитриев поделился в X 16 октября 2025 года. Рисунок подписан на английском языке: «Мост всеобщего мира имени Кеннеди — Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией. Немедленно».