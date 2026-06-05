Путин: Предложение России по урану из Ирана остаётся на столе

По словам президента, Россия не настаивает на своём варианте, но готова содействовать, если стороны конфликта сочтут это решение полезным.
Путин подчеркнул, что Москва будет готова участвовать в снижении напряжённости, если её предложение окажется востребованным. Если же нет, Россия продолжит наблюдать за ситуацией и по мере возможностей помогать снимать её остроту.
Ранее президент России уже говорил, что Москва готова повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана при необходимости. Тогда российская сторона сыграла заметную роль в реализации ядерной сделки, забрав часть иранского обогащённого урана.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана, если такая необходимость возникнет. По словам главы государства, Россия никому не навязывает свои услуги, однако соответствующее предложение уже доведено и до американской администрации, и до иранских партнёров. В 2015 году именно участие российской стороны, вывезшей обогащённый уран, стало одной из основ ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий.
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