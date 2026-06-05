Путин: Предложение России по урану из Ирана остаётся на столе

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана, если такая необходимость возникнет. По словам главы государства, Россия никому не навязывает свои услуги, однако соответствующее предложение уже доведено и до американской администрации, и до иранских партнёров. В 2015 году именно участие российской стороны, вывезшей обогащённый уран, стало одной из основ ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий.