Лукашенко признался, где давно хотел побывать в Беларуси

«Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались цивилизации (и сталкивались), где встречались народы, религии, где формировался наш национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром», — добавил глава республики, которого цитирует БелТА.