Президент Александр Лукашенко признался, где давно хотел побывать в Беларуси. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Речь идет о Республиканском фестивале национальных культур, который 5 июня в 15-й раз стартует в Гродно.
«Я давно хотел побывать на этом фестивале. Есть “Славянский базар”, есть Александрия, творческая интеллигенция собирается в Бресте, театралы. А такого уникального фестиваля нет нигде», — сказал президент.
Отметил Лукашенко и идею фестиваля, отражающую богатую историю.
«Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались цивилизации (и сталкивались), где встречались народы, религии, где формировался наш национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром», — добавил глава республики, которого цитирует БелТА.
Также Лукашенко сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать.