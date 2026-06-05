В Швеции заявили об отправке 600 военных в Финляндию

Правительство Швеции объявило о передаче 600 военных в распоряжение Североатлантического альянса (НАТО). Из них будут созданы сухопутные силы альянса в Финляндии (FLF Finland), сообщили в Минобороны Швеции.
«Швеция серьезно относится к работе по укреплению северо-восточного фланга НАТО, о чем наглядно свидетельствует размещение шведских войск под командованием НАТО в составе Сил быстрого реагирования Финляндии», — заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.
Передадут войска в рамках церемонии на базе полка Норрботтен в Бодене 6 июня, в ней примет участие Юнсон. Швеция также станет страной-координатором FLF Finland.
Боевая группа составит основу сил быстрого реагирования НАТО в Финляндии. В 2026 году вклад Швеции в группу составит около 600 человек, при необходимости численность может быть увеличена до 1200 человек.
Швеция вступила в НАТО в мае 2024 года. Она стала 32-м государством — членом альянса. В 2023 году к альянсу присоединилась Финляндия.
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