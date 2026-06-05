Кремль сообщил о встрече Путина со Шрёдером

Президент России Владимир Путин лично встречался с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером, беседа была «хорошей», сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».
«Да, встречался, хорошая была беседа», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос. На уточняющий вопрос, обсуждались ли перспективы переговоров между Россией и ЕС, он ответил: «Не знаю, беседа была тет-а-тет».
Путин называл Шрёдера предпочтительным переговорщиком с Россией со стороны Европы. «Важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять», — сказал глава государства на встрече с иностранными журналистами на полях ПМЭФ.
Президент также напомнил, что Россия не отказывается от контактов с представителями ЕС. «В качестве посредников — есть проблемы. Но мы не отказываемся от контактов, достаточно снять трубку, позвонить, приехать», — заявил он.
2 июня NTV сообщил, что Шрёдер был замечен в Москве. Корреспондент телеканала Райнер Мунц заявил, что видел Шрёдера в московском отеле Kempinski. Кремль заявил, что позитивно воспринимает приезд Шрёдера в Россию.
Переговорщики от Европы должны пользоваться доверием своего народа и вносить конструктивный вклад в процесс, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это должны быть люди, которые «не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии».
В то же время глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала кандидатуру Шрёдера как переговорщика от Европы. По ее словам, экс-канцлер «сидел бы по обе стороны стола». В Берлине также скептически отнеслись к этой идее.
Летом 2022 года Шрёдер приезжал в Москву с неофициальным визитом, где в том числе встретился с Путиным. В мае 2023 года экс-канцлер посетил прием в российском посольстве в Берлине в честь Дня Победы. После этого его не позвали на юбилей СДПГ, а затем не пригласили на конференцию партии. При этом исключать Шрёдера из нее не стали, хотя некоторые члены просили об этом.
После отставки с поста канцлера в 2005 году Шрёдер занимал посты в крупных российских компаниях — возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG. Он неоднократно говорил о дружбе с Путиным, однако после начала спецоперации на Украине выступил против этого решения, покинул совет директоров «Роснефти» и отклонил предложение войти в состав директоров «Газпрома».
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