Кремль сообщил о встрече Путина со Шрёдером

Летом 2022 года Шрёдер приезжал в Москву с неофициальным визитом, где в том числе встретился с Путиным. В мае 2023 года экс-канцлер посетил прием в российском посольстве в Берлине в честь Дня Победы. После этого его не позвали на юбилей СДПГ, а затем не пригласили на конференцию партии. При этом исключать Шрёдера из нее не стали, хотя некоторые члены просили об этом.