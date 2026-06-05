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Кремль сообщил о встрече Путина со Шрёдером

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что глава государства Владимир Путин провел личную встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Как передает «Интерфакс», Ушаков сообщил об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Getty Images For Unsplash+

«Да, встречался, хорошая была беседа», — заявил Ушаков в ответ на соответствующий вопрос. На уточняющий вопрос о том, обсуждались ли перспективы переговоров между Россией и Евросоюзом, он ответил: «Не знаю, беседа была тет-а-тет».

Ранее Путин характеризовал Шрёдера как предпочтительного переговорщика с российской стороной от Европы. «Важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять», — отметил президент на встрече с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ.

Глава государства также указал, что Россия не исключает контактов с представителями ЕС. «В качестве посредников — есть проблемы. Но мы не отказываемся от контактов, достаточно снять трубку, позвонить, приехать», — подчеркнул он.

2 июня телеканал NTV сообщил, что Шрёдера заметили в Москве. Корреспондент Райнер Мунц заявил, что видел экс-канцлера в столичном отеле Kempinski.

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