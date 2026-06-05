Кремль сообщил о встрече Путина со Шрёдером

Ранее Путин характеризовал Шрёдера как предпочтительного переговорщика с российской стороной от Европы. «Важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять», — отметил президент на встрече с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ.