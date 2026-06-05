Кремль сообщил о встрече Путина со Шрёдером

«Да, встречался, хорошая была беседа», — заявил Ушаков в ответ на соответствующий вопрос. На уточняющий вопрос о том, обсуждались ли перспективы переговоров между Россией и Евросоюзом, он ответил: «Не знаю, беседа была тет-а-тет».
Ранее Путин характеризовал Шрёдера как предпочтительного переговорщика с российской стороной от Европы. «Важно не то, что у нас с ним просто хорошие отношения, а то, что он человек, который преследует национальные цели своей страны, но все-таки человек, которому можно доверять», — отметил президент на встрече с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ.
Глава государства также указал, что Россия не исключает контактов с представителями ЕС. «В качестве посредников — есть проблемы. Но мы не отказываемся от контактов, достаточно снять трубку, позвонить, приехать», — подчеркнул он.
2 июня телеканал NTV сообщил, что Шрёдера заметили в Москве. Корреспондент Райнер Мунц заявил, что видел экс-канцлера в столичном отеле Kempinski.