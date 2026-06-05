В Кремле назвали письмо Зеленского «несколькими страницами хамства»

Ранее Владимир Путин назвал письмо Владимира Зеленского «элементами хамства» и заявил, что такой формат обращения мешает переговорам. По словам главы государства, подобная манера общения не только не помогает подготовить личную встречу, но и делает её проведение затруднительным. Путин также осудил публичное разглашение переписки. Отвечая на упоминание своего возраста, он заметил, что для политика важны не годы, а способность действовать и работать.