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Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по украинскому конфликту

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта.

«Мы готовы к переговорам», — сказал Мерц в ходе пресс-конференции, организованной по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в городе Тиват в Черногории.

Мерц сказал, что урегулирование кризиса «в исконных европейских интересах».

Также немецкий руководитель сказал, что планирует обсудить последующие шаги с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.

Читайте материал «Путин заявил о соответствии независимости Донбасса Уставу ООН».

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