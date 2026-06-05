Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по украинскому конфликту

Руководитель ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта.
«Мы готовы к переговорам», — сказал Мерц в ходе пресс-конференции, организованной по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в городе Тиват в Черногории.
Мерц сказал, что урегулирование кризиса «в исконных европейских интересах».
Также немецкий руководитель сказал, что планирует обсудить последующие шаги с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
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