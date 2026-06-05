«Добились только шума и дыма»: Путин высказался об ударе по Петербургу

«Результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база — у России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих», — заключил Владимир Путин.