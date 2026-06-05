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Ушаков назвал письмо Зеленского Путину «несколькими страницами хамства»

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву на переговоры. Так господин Ушаков прокомментировал открытое письмо украинского президента российскому коллеге Владимиру Путину.

Помощник президента России Юрий Ушаков призвал президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву на переговоры. Так господин Ушаков прокомментировал открытое письмо украинского президента российскому коллеге Владимиру Путину.

«Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ», — прокомментировал господин Ушаков содержание письма журналистам (цитата по ТАСС). «Если Зеленский хочет, пусть приезжает в Москву, и наш президент в Москве будет готов с ним разговаривать», — добавил помощник президента России.

Открытое письмо Владимира Зеленского было опубликовано 4 июня на сайте украинского президента. В нем он предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Господин Путин заявил, что пока не видит смысла в личной встрече.

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