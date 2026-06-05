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Песков заявил, что Кремль серьезно отнесся к письму Зеленского

В Кремле совершенно серьёзно отнеслись к письму Владимира Зеленского.

В Кремле совершенно серьёзно отнеслись к письму Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт корреспондент ТАСС.

«Я считаю, что отнеслись серьёзно. И вы слышали, какой серьёзный ответ», — сказал Песков, комментируя прозвучавшее на пленарной сессии ПМЭФ выступление президента Владимира Путина.

Ранее Путин рассказал, что бегло ознакомился с посланием Зеленского. Документ ему дважды показывал Песков — накануне вечером и сегодня утром.

Также он сказал, что не видит смысла встречаться с Зеленским.

МК следит за главными событиями вокруг ПМЭФ и выступления Путина в онлайн-трансляции.

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