Песков заявил, что Кремль серьезно отнесся к письму Зеленского

В Кремле совершенно серьёзно отнеслись к письму Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт корреспондент ТАСС.
«Я считаю, что отнеслись серьёзно. И вы слышали, какой серьёзный ответ», — сказал Песков, комментируя прозвучавшее на пленарной сессии ПМЭФ выступление президента Владимира Путина.
Ранее Путин рассказал, что бегло ознакомился с посланием Зеленского. Документ ему дважды показывал Песков — накануне вечером и сегодня утром.
Также он сказал, что не видит смысла встречаться с Зеленским.
МК следит за главными событиями вокруг ПМЭФ и выступления Путина в онлайн-трансляции.