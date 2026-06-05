Губернатор Московской области объяснил намерение запретить майнинг

Правительство Московской области поддерживает строительство центров обработки данных (ЦОД), а не майнинг криптовалюты, сообщил в интервью телеканалу РБК губернатор Андрей Воробьев. «Майнинг нам не нужен, мы не можем его позволить. Нам лучше ЦОДы, нам лучше технологии, новые предприятия, которые базируются вокруг ЦОДов», — объяснил он подход властей.
Однако строительство ЦОДов также не может происходить «без оглядки» в том числе на позицию столичных властей, сказал он. «Мы вместе с Москвой должны очень внимательно смотреть на энергопотребление, ни в коем случае не допустить какого-то блэкаута и каких-либо потрясений», — сказал Воробьев. Этот подход позволяет «не увлечься и не подвергнуть риску жизнь и людей, и экономики». «Мы должны думать и аккуратно подходить подключению ЦОДов, но мы точно не являемся тромбами в этой работе», — пояснил глава Подмосковья.
1 апреля министр энергетики Московской области Сергей Воропанов на форуме «Энергопром-2026» заявил, что вм регионе следует запретить майнинг криптовалюты. Он сообщил, что, по оценкам областного Минэнерго, около 1 ГВт тратится в Москве и по области на майнинг, который не приносит никакого положительного эффекта для экономики региона. Министр также предложил разработать генеральную схему размещения ЦОДов единичной мощностью свыше 10 МВт.
В конце мая правкомиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года.
Майнинг в России уже запрещен на территории 13 субъектов. Это энергодефицитные регионы, где добыча криптовалюты запрещена правительством до весны 2031 года: Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня.