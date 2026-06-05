Губернатор Московской области объяснил намерение запретить майнинг

Однако строительство ЦОДов также не может происходить «без оглядки» в том числе на позицию столичных властей, сказал он. «Мы вместе с Москвой должны очень внимательно смотреть на энергопотребление, ни в коем случае не допустить какого-то блэкаута и каких-либо потрясений», — сказал Воробьев. Этот подход позволяет «не увлечься и не подвергнуть риску жизнь и людей, и экономики». «Мы должны думать и аккуратно подходить подключению ЦОДов, но мы точно не являемся тромбами в этой работе», — пояснил глава Подмосковья.