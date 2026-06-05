Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал трагедией удары США и Израиля по Ирану

Президент России Владимир Путин назвал трагедией удары американско-израильской коалиции по Ирану и жертвы среди мирного населения.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин назвал трагедией удары американско-израильской коалиции по Ирану и жертвы среди мирного населения. Слова президента прозвучали на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, трансляцию которого вел РБК.

Он отметил, что не видел никаких провокаций со стороны Тегерана, которые привели к обострению конфликта на Ближнем Востоке. «В свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии — РБК)», — сказал Путин.

«К сожалению, ситуация начала развиваться по-другому. Все привело к сегодняшней трагедии: удар по Ирану, потери — в том числе, среди мирного населения», — сказал Путин.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше