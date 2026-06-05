Путин назвал трагедией удары США и Израиля по Ирану

Президент России Владимир Путин назвал трагедией удары американско-израильской коалиции по Ирану и жертвы среди мирного населения. Слова президента прозвучали на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, трансляцию которого вел РБК.
Он отметил, что не видел никаких провокаций со стороны Тегерана, которые привели к обострению конфликта на Ближнем Востоке. «В свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии — РБК)», — сказал Путин.
«К сожалению, ситуация начала развиваться по-другому. Все привело к сегодняшней трагедии: удар по Ирану, потери — в том числе, среди мирного населения», — сказал Путин.
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