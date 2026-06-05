Путин назвал трагедией удары США и Израиля по Ирану

Он отметил, что не видел никаких провокаций со стороны Тегерана, которые привели к обострению конфликта на Ближнем Востоке. «В свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии — РБК)», — сказал Путин.