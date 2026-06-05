Песков рассказал о реакции Кремля на письмо Зеленского

«Отнеслись серьезно, и вы слышали, какой серьезный был ответ. Если вы считаете несерьезным ответ, то, значит, вы не слушали», — сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине стоит на паузе. «Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход неверным», — добавил пресс-секретарь президента России.