Путин поразмышлял о невозможности уйти от политики на экономическом форуме ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном на полях Петербургского международного экономического форума сказал, что уйти от политических вопросов в ходе ПМЭФ оказалось нельзя.
Путин в ходе встречи на полях форума с зампредседателя КНР Хань Чжэном сказал, что ПМЭФ является одной из ведущих площадок для обсуждения экономических вопросов, но и на нем «не уйти и от вопросов политического характера».
5 июня Путин и Хань Чжэн приняли участие в пленарной сессии форума, в ходе которой помимо экономических тем обсуждались украинский, ближневосточный конфликты и другие вопросы.
Форум проводится с 3 по 6 июня.
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