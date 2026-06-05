На СВО погиб Герой России, ставший известным после прямой линии Путина

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб заместитель командира батальона, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев. О невосполнимой утрате сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в своем аккаунте на платформе «Макс».
«Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев. Он был настоящим воином, офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяге», — написал глава региона.
Хасиков подчеркнул исключительную отвагу офицера, который находился на передовой с первых дней СВО и руководил сложнейшими операциями. «За его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции. Подразделение под его командованием действовало профессионально, с минимальными потерями, за что Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин лично отметил заслуги Нарана Алексеевича. Для Калмыкии, всей страны и для меня лично — это огромная потеря», — добавил Хасиков, выразив соболезнования семье погибшего и пообещав оказать ей всю необходимую помощь.
Наран Очир-Горяев получил широкую известность во время прямой линии президента России в декабре 2025 года, куда был приглашен лично Владимиром Путиным после успешного доклада на заседании Совбеза. 17 декабря 2025 года глава государства вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда» за выдающийся вклад в освобождение Северска в ДНР. Штурмовая рота под его командованием очистила от противника более 80 жилых домов, уничтожив 36 опорных пунктов и десятки единиц техники ВСУ при минимальных потерях среди личного состава. Сам Очир-Горяев, родившийся в Калмыкии, прошел сложный боевой путь от рядового штурмовика до заместителя командира батальона.