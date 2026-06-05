«Смерть не разлучит»: глава Минэнерго Саудовской Аравии сделал заявление о РФ

Россия и Саудовская Аравия сохраняют приверженность стратегическому партнерству. Об этом 5 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
По словам главы ведомства, отношения между двумя государствами остаются прочными, несмотря на различия в культуре и религии. Выступая на форуме, он подчеркнул готовность сторон и дальше действовать совместно, образно охарактеризовав перспективы сотрудничества как союз, который будет продолжаться до самой смерти.
Министр отметил, что взаимодействие Москвы и Эр-Рияда уже доказало свою эффективность в периоды серьезных мировых потрясений. В качестве примера он привел пандемию коронавируса и последовавшие за ней вызовы, с которыми страны смогли справляться благодаря совместной работе.
Глава саудовского Минэнерго также дал понять, что накопленный опыт сотрудничества позволяет двум государствам сохранять координацию действий и в условиях продолжающейся глобальной нестабильности.
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