«Смерть не разлучит»: глава Минэнерго Саудовской Аравии сделал заявление о РФ

По словам главы ведомства, отношения между двумя государствами остаются прочными, несмотря на различия в культуре и религии. Выступая на форуме, он подчеркнул готовность сторон и дальше действовать совместно, образно охарактеризовав перспективы сотрудничества как союз, который будет продолжаться до самой смерти.