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Трамп поручил сократить штат аппарата директора Нацразведки США

Президент США поручил исполняющему обязанности директора Нацразведки Биллу Пулте инициировать сокращение штата сотрудников аппарата ведомства. Об этом глава государства сообщил в интервью The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

«Я хотел бы видеть эту структуру меньшей по размеру. Там много людей, которых не должно быть на своих местах», — приводит издание слова президента.

Как отмечает газета, Трамп полагает, что управление директора Нацразведки, которое координирует работу 18 разведывательных ведомств и подразделений, является ненужным или слишком большим. На вопрос о том, призывает ли он Пулте увольнять сотрудников, Трамп ответил, что хочет, чтобы тот «начал этот процесс».

Кроме того, американский лидер допустил дальнейший пересмотр функций данного ведомства. «Мы сделали минобразования гораздо меньше, и данная структура также должна стать значительно меньше. Возможно, ее вообще следует ликвидировать, и мы примем это решение», — цитирует Трампа издание.

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