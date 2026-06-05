Трамп поручил сократить штат аппарата директора Нацразведки США

Как отмечает газета, Трамп полагает, что управление директора Нацразведки, которое координирует работу 18 разведывательных ведомств и подразделений, является ненужным или слишком большим. На вопрос о том, призывает ли он Пулте увольнять сотрудников, Трамп ответил, что хочет, чтобы тот «начал этот процесс».