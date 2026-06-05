Трамп поручил сократить штат аппарата директора Нацразведки США

«Я хотел бы видеть эту структуру меньшей по размеру. Там много людей, которых не должно быть на своих местах», — приводит издание слова президента.
Как отмечает газета, Трамп полагает, что управление директора Нацразведки, которое координирует работу 18 разведывательных ведомств и подразделений, является ненужным или слишком большим. На вопрос о том, призывает ли он Пулте увольнять сотрудников, Трамп ответил, что хочет, чтобы тот «начал этот процесс».
Кроме того, американский лидер допустил дальнейший пересмотр функций данного ведомства. «Мы сделали минобразования гораздо меньше, и данная структура также должна стать значительно меньше. Возможно, ее вообще следует ликвидировать, и мы примем это решение», — цитирует Трампа издание.