Ушаков: Путин встречался со Шредером тет-а-тет, они провели дружескую беседу

Президент России Владимир Путин встречался с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером тет-а-тет. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Да, встречался. Беседа была тет-а-тет», — подтвердил Ушаков журналистам.
Он сообщил, что в ходе встречи между политиками состоялась дружеская беседа, не раскрывая других подробностей контактов. При этом Ушаков заявил, что Путин встретился со Шредером в Кремле.
Ранее Владимир Путин во время выступления на полях ПМЭФ-2026 ответил на вопрос журналиста о Герхарде Шредере. Как заявил президент России, экс-канцлер ФРГ является немецким государственным деятелем, который имеет собственную позицию и мужество ее отстаивать.
В Кремле также позитивно отнеслись к визиту Шредера в Москву. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия всегда рада видеть гостей.