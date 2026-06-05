Лукашенко назвал то, что политики бессильны разорвать

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал на открытии Республиканского фестиваля национальных культур, который 5 июня в 15-й раз стартовал в Гродно, то, что политики бессильны разорвать. Слова главы страны приводит телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, Лукашенко поблагодарил национальные объединения, которые собрались на Фестиваль национальных культур, за дипломатические инициативы.
«Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам, вы настоящая народная дипломатия. И то, что вы говорите о Беларуси, — это нам выгодно», — сказал президент.
Также он отметил, что слово живущих в Беларуси представителей тех или иных народов «дорого стоит».
«И это есть народная дипломатия. Ведь когда людей связала культурная, народная, семейная дипломатия, мы политики бессильны это разорвать, мы ничего сделать не можем», — признал Александр Лукашенко.
Также в Гродно Лукашенко признался, что давно хотел побывать на этом празднике.
Еще президент сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать.