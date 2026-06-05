Кремль оценил реакцию на письмо Зеленского словами «отнеслись серьезно»

Москва серьезно отнеслась к открытому письму украинского лидера Владимира Зеленского, адресованного российскому президенту Владимиру Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Я считаю, что отнеслись серьезно, и вы слышали, какой был серьезный ответ», — сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря главы государства, ранее озвученное Путиным приглашение Зеленскому приехать в Москву для переговоров остается в силе. Песков отметил, что нельзя говорить, что приглашение президента отозвано на фоне его выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но попросил репортеров «не договаривать» за главой государства.
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой диалог для завершения конфликта и провести переговоры на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира.
Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что письмо Зеленского содержит «элементы хамства», а его тон скорее создает условия, при которых личная встреча и переговоры становятся невозможными.
Отвечая на вопрос о возможной встрече с Зеленским, Путин заявил, что пока не видит в ней смысла.
Накануне Путин отметил, что для начала переговоров по Украине прекращение боевых действий не требуется. Ранее глава государства допускал встречу с Зеленским в третьей стране при условии достижения окончательных договоренностей о мирном соглашении. Украинский лидер вариант приезда в Москву отвергал.
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