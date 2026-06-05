Кремль оценил реакцию на письмо Зеленского словами «отнеслись серьезно»

По словам пресс-секретаря главы государства, ранее озвученное Путиным приглашение Зеленскому приехать в Москву для переговоров остается в силе. Песков отметил, что нельзя говорить, что приглашение президента отозвано на фоне его выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но попросил репортеров «не договаривать» за главой государства.