Сбежавший в Европу журналист Плющев* признался, что мечтает вернуться в Москву

«Хочется ли вернуться? Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозово, где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл», — заявил Плющев*.
При этом он подчеркнул, что вернулся бы в Россию, если бы не опасался за свою безопасность. На вопрос Кучера* о том, в какой стране журналист предпочёл бы жить, тот ответил, что Россия занимает «верхнее место».
Ранее МВД России объявило в розыск Плющева*, внесённого в реестр иноагентов. В базе ведомства указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако какая именно статья имеется в виду, не уточняется. Тем временем Минюст России внёс в реестр иностранных агентов журналистов-расследователей Михаила Маглова* и Виталия Солдатских*, а также бывшего сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука* и активистку Татьяну Фролову**.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.