Сбежавший в Европу журналист Плющев* признался, что мечтает вернуться в Москву

«Хочется ли вернуться? Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозово, где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл», — заявил Плющев*.