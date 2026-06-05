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Трамп утверждает, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу

Трамп заявил, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине может скоро подойти к концу.

В четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант «открытого письма» Зеленского, президент России ознакомился с ним. В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин ответил на письмо Зеленского.

«Пусть договариваются. Это я довел ситуацию до этого этапа, и думаю, что все уладится. Я думаю, мы уже близко», — сказал Трамп журналистам.

Американский лидер также назвал неприемлемым количество жертв украинского конфликта с обеих сторон.

Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

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