США отмежевываются от украинского вопроса, заявил Ушаков

«И наши украинские дела отходят на второй план, и, так сказать, отмежевываясь в какой-то степени от этого большого для нас и меньшего для них вопроса, они показывают, что, в принципе, на какой стороне были с самого начала конфликта с некоторыми я бы сказал нюансы», — сказал Ушаков на полях ПМЭФ.