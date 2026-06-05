Ушаков заявил, что находится в контакте с Уиткоффом и Кушнером

В апреле заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона является непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа. Тогда он отмечал, что отношения между Россией и США находятся в низшей точке.