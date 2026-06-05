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Ушаков заявил, что находится в контакте с Уиткоффом и Кушнером

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, однако сроки еще неизвестны. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию готовится, однако сроки еще неизвестны. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Да, поездка готовится, но сроки еще не согласованы, — сказал он, отвечая на вопрос, готовится ли поездка Уиткоффа и Кушнера в РФ.

Ушаков отметил, что не анонсирует свои контакты с американскими переговорщиками, но они есть.

— Я свои контакты не анонсирую, но они есть, — передает слова помощника российского лидера РИА Новости.

По данным The New York Times, украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Соединенные Штаты из-за поддержки американским лидером условий России по урегулированию конфликта на Украине.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона является непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа. Тогда он отмечал, что отношения между Россией и США находятся в низшей точке.

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