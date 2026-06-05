CNN: США скрыли масштаб пожара на авианосце, участвовавшем в атаке на Иран

Авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов играл ключевую роль в операциях против Ирана, его пилоты совершали почти непрерывные боевые вылеты. Корабль вернулся на базу в мае, и теперь ему предстоит длительный ремонт. По словам высокопоставленного источника CNN, Gerald R. Ford будет полностью готов к выходу в море не ранее чем через год. Пентагон тем временем сформировал комиссию для выяснения причин возгорания.