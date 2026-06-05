Макрон, Мерц и Стармер встретятся с Зеленским в Лондоне

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в Лондоне встречу c украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«Эта встреча позволит им продолжить тесную координацию по нашей общей повестке дня, включающей дальнейшую поддержку Украины», — говорится в заявлении.
Как сообщал BFM TV, встреча европейских лидеров с Зеленским «предоставит возможность обсудить потенциальные переговоры с Россией».
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. По мнению Зеленского, лидеры двух стран могли бы провести переговоры на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира.
5 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин прокомментировал письмо Зеленского. «Оно действительно с элементами хамства. Это что? Способ создания условий для личной встречи и переговоров или создание обстановки, при которой вообще невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — заявил президент России.
Отвечая на вопрос по поводу готовности встретиться с Зеленским, Путин сказал, что пока не видит в этом смысла.
На днях Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной начали разрабатывать план по организации мирных переговоров с участием России. Европейские страны, по словам собеседников агентства, хотят избежать затягивания конфликта еще на одну зиму, но окончательное решение — за Зеленским. Тогда же Bloomberg передал, что в ближайшие дни Стармер обсудит этот вопрос с Макроном и Мерцем.
В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но «только сейчас начала созревать» для переговоров. Москва, по его словам, серьезно относится к сигналам из ЕС, включая кандидатуры возможных переговорщиков. Однако в сентябре прошлого года глава МИД Сергей Лавров заявлял, что странам Евросоюза с их антироссийской позицией нет места за столом переговоров по Украине, а гарантии безопасности со стороны Запада «заточены против» России.
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