Макрон, Мерц и Стармер встретятся с Зеленским в Лондоне

В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Европа понимает необходимость диалога с Россией, но «только сейчас начала созревать» для переговоров. Москва, по его словам, серьезно относится к сигналам из ЕС, включая кандидатуры возможных переговорщиков. Однако в сентябре прошлого года глава МИД Сергей Лавров заявлял, что странам Евросоюза с их антироссийской позицией нет места за столом переговоров по Украине, а гарантии безопасности со стороны Запада «заточены против» России.