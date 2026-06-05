«Разбирайтесь сами»: Трамп оценил заочный спор Путина и Зеленского

«Я не против, если они встретятся. Пусть они разбираются сами. Ведь я именно тот, кто привел их к этой точке. И я думаю, что все получится. Я думаю, мы приближаемся к тому, где Россия и Украина должны… Это война, которая никогда не должна была случиться. Она бы никогда не случилась, будь я президентом. Но я думаю, что этот вопрос будет решен», — ответил Дональд Трамп.